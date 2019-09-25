ضبط 7250 كيلو أسماك نافقة قبل بيعها في الأسواق بالبحيرة

شنت مديرية التموين بالبحيرة، بالتعاون مديرية الطب البيطري ومباحث التموين، حملة مكثفة للرقابة على الأسواق بمراكز إدكو ورشيد والمحمودية، وذلك لمواجهة بيع السلع الغذائية المنتهية الصلاحية.



وأسفرت تلك الحملة التى شارك فيها العقيد وجدي الصيرفي رئيس مباحث التموين بالبحيرة، عن ضبط كميات من الأسماك النافقة والغير محافظة بخواصها الطبيعية، ويبدوا عليها علامات الفساد والتلف وفواح رائحة كريهة منها، والتي تقدر 7050 كيلو سمك بوري وتوبار غير صالح للاستهلاك الآدمي بإحدى الثلاجات بمدينة إدكو.



كما تم ضبط 200 كيلو سمك منتهية الصلاحية وفاسدة بنطاق دائرة مركز شرطة إدكو.



تم التحفظ على جميع الكميات المضبوطة تحت تصرف النيابة العامة، وتم تحرير المحاضر اللازمة، وجار العرض النيابة العامة للنظر والتصرف.