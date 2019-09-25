2648 منحة دراسية قدمتها مصر للطلاب الوافدين الأفارقة والعرب

كشفت الدكتورة غادة عبد الباري، أمين عام اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، عن الاتفاقية العالمية حول الاعتراف بمؤهلات التعليم العالي، والتي تهدف إلى الاعتراف بمؤهلات التعليم العالي كأداة مساعدة لرفع جودة التعليم، وضمان المساواة في فرص الحصول على التعليم العالي، وتذليل العقبات أمام الطلاب والخريجين الذين يسعون للحصول على وظائف خارج بلادهم.



وأكدت أن الاتفاقية تعد من أهم أدوات تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة الخاص بالتعليم، كما تتسق مع أهداف خطة مصر 2030.



وفي كلمتها، تحدثت الدكتورة رشا كمال؛ وكيل وزارة التعليم العالي لشئون الوافدين، عن مبادرة "ادرس في مصر" التي أطلقتها وزارة التعليم العالي مؤخرًا بهدف مساعدة الطلاب الوافدين على الدراسة في مصر. ولفتت إلى أن المبادرة تعمل على تذليل الصعوبات وتيسير الإجراءات اللازمة للتقدم للدراسة في مصر، وتقديم الخدمات المختلفة للطلاب أثناء دراستهم.



وأكدت أن المبادرة تسعى لتقديم عدد من المنح الدراسية للطلاب الوافدين، موضحة أن مصر قدمت 2648 منحة دراسية للطلاب الوافدين من دول عربية وإفريقية في الفترة بين عام 2014 و2019. وأضافت أن مبادرة "ادرس في مصر" تتعاون مع شبكة كبيرة من الجهات والمؤسسات الإفريقية والدولية للتعرف على احتياجات الطلاب ورغباتهم، وتوجيههم للبرامج الدراسية التي ستساعدهم على العودة لوطنهم وإفادته بأفضل صورة.



وأشارت إلى أن هذه المبادرة تتسق مع أهداف أجندة أفريقيا 2063 الساعية لإتاحة التعليم العالي للجميع، وبناء القدرات وتطوير الموارد البشرية، وتعزيز مشاركة المرأة في جميع المجالات خاصة العلوم والتكنولوجيا.



جاء ذلك خلال مؤتمر "إفريقيا تتحدث عن التعليم: من أجل غد أفضل" الذي نظمته مكتبة الإسكندرية اليوم، وشارك فيه مجموعة من الخبراء والمتخصصين في العملية التعليمية من دول إفريقية عديدة ومؤسسات دولية متخصصة.