منتخب تونس للناشئات يتوج ببرونزية البطولة الأفريقية لكرة اليد

توج منتخب تونس لكرة اليد للناشئات ببرونزية البطولة الأفريقية لكرة اليد تحت 19 عاما، حيث احتلت المركز الثالث بالبطولة الأفريقية، التي أقيمت بالنيجر، ليتأهل بذلك إلى كأس العالم 2020 مع منتخب مصر، بطل البطولة، ومنتخب أنجولا، الذي حل بالمركز الثاني في الترتيب النهائي.



وكان المنتخب التونسي قد حل في المركز الثالث برصيد 7 نقاط، بينما أنهى المنتخب المصري البطولة متوجا باللقب، بدون أية هزائم في المركز الأول وبالعلامة الكاملة برصيد 12 نقطة.