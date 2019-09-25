مودي يدعو ترامب مجددا لزيارة الهند
الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 09:56 ص
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دعا رئيس الوزراء الهندي "ناريندرا مودي" مجددا الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" إلى زيارة الهند مع عائلته.
وذكرت قناة "إنديا تي في" الهندية اليوم الأربعاء أن مودي ترك لترامب تحديد موعد الزيارة، وذلك خلال اجتماعهما على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وذكرت قناة "إنديا تي في" الهندية اليوم الأربعاء أن مودي ترك لترامب تحديد موعد الزيارة، وذلك خلال اجتماعهما على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.