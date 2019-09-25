مدبولي يصل موقع مشروعي المحروسة ومعا لتطوير العشوائيات

وصل منذ قليل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لتفقد مشروعي المحروسة ومعا لتطوير العشوائيات، اليوم الأربعاء.



ويرافق مدبولي، خلال جولته وزراء الإسكان والتنمية المحلية والتعليم ومحافظ القاهرة ومدير صندوق تطوير العشوائيات.



ومن المقرر أن يتفقد رئيس الوزراء، استكمال أعمال تنفيذ مشروعي المحروسة ومعا لتطوير العشوائيات، والاطمئنان على توافر الخدمات للمقيمين هناك ولمن سيتم تسكينهم لاحقا.



ويتضمن مشروع معا إنشاء 136 عمارة سكنية من 4 نماذج، نفذت مؤسسة معًا 34 عمارة سكنية منها بالمرحلة الأولى، بها 1104 وحدات سكنية، ويجري إنشاء 102 عمارة سكنية بالمرحلة الثانية، لتوفير 3312 وحدة سكنية من 4 نماذج مختلفة.