تحرير 1678 مخالفة مرورية متنوعة

شنت الإدارة العامة للمرور، الأربعاء، حملات موسعة استهدفت ضبط السائقين الذين يسيرون بسرعات زائدة عن المعدلات المسموح بها خاصة بالقرب من مداخل ومخارج القاهرة الكبرى.



أسفرت تلك الحملات - خلال 24 ساعة - عن ضبط 1678 مخالفة خلال 24 ساعة التقطها الرادارات بالطرق السريعة.



حُرر المحضر اللازم لكل واقعة على حدة، العرض على النيابة للتحقيق.