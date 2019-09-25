تحرير 1678 مخالفة مرورية متنوعة
الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 09:50 ص
نجلاء رفاعيطباعة
شنت الإدارة العامة للمرور، الأربعاء، حملات موسعة استهدفت ضبط السائقين الذين يسيرون بسرعات زائدة عن المعدلات المسموح بها خاصة بالقرب من مداخل ومخارج القاهرة الكبرى.
أسفرت تلك الحملات - خلال 24 ساعة - عن ضبط 1678 مخالفة خلال 24 ساعة التقطها الرادارات بالطرق السريعة.
حُرر المحضر اللازم لكل واقعة على حدة، العرض على النيابة للتحقيق.
أسفرت تلك الحملات - خلال 24 ساعة - عن ضبط 1678 مخالفة خلال 24 ساعة التقطها الرادارات بالطرق السريعة.
حُرر المحضر اللازم لكل واقعة على حدة، العرض على النيابة للتحقيق.