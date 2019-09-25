التحري عن قائد سيارة صدم مواطن بكورنيش المعادي

طلبت نيابة المعادي الجزئية، الأربعاء، تحريات المباحث حول اتهام قائد سيارة بالتسبب في مصرع سائق دراجة بخارية بطريق كورنيش النيل بعد أن اصطدم به من الخلف.



وكانت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة تلقت بلاغًا من الخدمات الأمنية المعينة بطريق كورنيش النيل بمنطقة طرة بوجود حادث تصادم ومتوفى.



بالانتقال والفحص تبين وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل ودراجة نارية يستقلها شاب يدعى "حماده خلف" 33 سنة، مقيم بحلوان، وأسفر الحادث عن وفاته.



تم تحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.