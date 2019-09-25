النشرة المرورية في شوارع القاهرة والجيزة

حالة من التكدس المروري شهدتها شوارع وميادين القاهرة والجيزة، صباح الأربعاء، تزامنًا مع خروج الموظفين والطلاب لجهتهم، وسط انتشار الخدمات المرورية على كل الطرق والمحاور لسحب الكثافات وتنظيم حركة السير.



وتباطأت حركة المرور بصورة عالية أعلى الطريق الدائري بالمرج في الاتجاه القادم من الزراعي متجه نفق السلام خاصة أعلى مناطق بشتيل ومسطرد، وكذلك طريق مصر الفيوم الصحراوي اتجاه الواحات وذلك بسبب تعطل سيارة بالقرب من البوابة الرابعة لحدائق الأهرام.



وشهدت الطرق كثافات مرورية متحركة في الفترة الصباحية حالة من التكدس المروري حيث شهد الطريق الدائري من المنيب من وصلة المريوطية حتى منزل طريق السخنة القطامية، وكذلك الاتجاه الآخر من المريوطية لطريق حازم حسن.



وتباطأت حركة المرور على محور 26 يوليو من أكتوبر اتجاه ميدان لبنان، وعلى كوبري أكتوبر اتجاه مدينة نصر، وكوبري قصر النيل وميدان التحرير وميدان طلعت حرب، وتكدست حركة السيارات على شارع فيصل والهرم وميدان لبنان وميدان مصطفى محمود، وتوقفت حركة المرور في منطقة محور صفط اللبن اتجاه الجيزة وجامعة القاهرة.



وشهد شارع السودان ومحيط جامعة القاهرة حالة من التكدس المروري، كوبري السندباد ومحور جوزيف تيتو وكوبري الهايكستب، كما تباطأت حركة المرور أعلى كوبري السيدة عائشة للقادم من مناطق مجرى العيون والملك الصالح ومتجه إلى القلعة، ويفضل سلوك شارع قصر النيل.



كانت حركة السير جيدة بكلا من كوبري الساحل والجلاء والجامعة ومحور روض الفرج.



وتهيب الإدارة العامة للمرور المواطنين باتباع قواعد وآداب المرور حفاظًا على سلامة الجميع.