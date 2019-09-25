ديمي مور تكشف الكثير عن أسرار حياتها في كتاب جديد

كشفت الممثلة الأمريكية ديمي مور عن الكثير من أسرار حياتها من خلال كتاب جديد بعنوان " ان سايد اوت"، صدر أمس الثلاثاء.



و في إطار ترويجها لكتابها، تحدثت ديمي 56 عاما في سلسلة من الحوارات التلفزيونية عن أحداث غيرت مجرى حياتها مثل تعرضها للاعتداء الجنسي، وسنوات زواجها من الممثل آشتون كوتشر، وتعاطيها الكحوليات والمخدرات.



كشفت ديمي في حوار مع الإعلامية ديان سوير على شبكة ايه بي سي أن والدتها كانت تعاني من الادمان على تناول الكحوليات والأفكار الانتحارية. وقالت ديمي إنها علمت لاحقا أن الرجل الذي كانت تظنه والدها لم يكن والدها البيولوجي.



وقالت ديمي إن والدتها كانت تأخذها معها للحانات لجذب انتباه الرجال.



وأوضحت ديمي أن ذلك أدى لتعرضها للاعتداء الجنسي على يد رجل كانت والدتها تعرفه.



وقالت لسوير" والدتي وضعتني في طريق الأذى". وقد أهدت ديمي الكتاب لوالدتها، التي عادت حاليا لحياتها وحياة بناتها الثلاثة.



وأوضحت ديمي أنها حاولت الخروج من مرحلة شبابها المضطربة بالتوجه للتمثيل. وبدأت شهرة ديمي عندما كانت تبلغ من العمر 19 عاما، عندما ظهرت في مسلسل" جنرال هوسبيتال".