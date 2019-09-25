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عالم

رئيس وزراء ماليزيا يدعو المجتمع الدولي لحل أزمة الروهينجا

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 08:48 ص
جريدة الدستور
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دعا رئيس الوزراء الماليزي الدكتور مهاتير محمد المجتم الدولي إلى بذل الجهود والتركيز على أزمة أقلية الروهينجا المسلمة لتسويتها.

ونقلت وكالة أنباء (برناما) الماليزية عن مهاتير قوله خلال فاعلية حول "أزمة روهينجا نحو المضى قدما" إنه "من الواضح أن حكومة ميانمار غير مستعدة لاتخاذ أي إجراءات لتسوية الأزمة، مؤكدا ضرورة أن تلعب الأمم المتحدة دورها في هذه القضية.

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