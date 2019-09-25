مقتل 49 مسلحا من طالبان في غارات جوية بأفغانستان

قُتل 49 مسلحا من حركة طالبان في سلسلة من الغارات الجوية في 5 أقاليم مختلفة بأفغانستان خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال مسؤولون عسكريون أفغان اليوم الأربعاء - وفق ما أوردته وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية - إن الغارات الجوية في إقليم ساري بول الشمالي أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 20 من عناصر طالبان، وأضافوا أن غارة جوية في إقليم فرياب شمال أفغانستان أسفرت عن مقتل 12 مسلحا من طالبان.

وأوضح المسؤولون أن الغارات الجوية قتلت 6 من مسلحي طالبان في منطقتين من إقليم غازني جنوب البلاد، وأشاروا إلى أن غارة جوية في إقليم وردك أسفرت عن مقتل أحد عناصر طالبان.

وفي عملية أمنية منفصلة، تمكنت القوات الخاصة الأفغانية من قتل ما لا يقل عن 10 من مقاتلي طالبان في إقليم قندوز شمال أفغانستان.

وأضاف المسؤولون العسكريون أن القوات الخاصة دمرت أيضًا مخبأ للأسلحة أثناء العملية، وأوضحوا أن القوات الخاصة دمرت مخبأً صغيرًا آخر للأسلحة خلال عملية منفصلة في إقليم زابل شرق البلاد.