التعليم: إعلان التعاقد المؤقت للمعلمين من المحافظين لسد العجز

قالت مصادر مسؤولة بوزارة التربية والتعليم، إن الوزارة لم تعلن فتح باب التعاقد المؤقت مع المعلمين لسد العجز، في مسابقة رسمية بكل الجمهورية، ولكن تمت عن طريق المحافظين مع المديريات، وذلك بسبب أن المحافظين تلقوا تعليمات مشددة من مجلس الوزراء لحل مشكلة عجز المعلمين بأي شكل.



وأوضحت المصادر في تصريحات خاصة، أن ماحدث في إعلان بعض المحافظات في التعاقد المؤقت طبيعي ويسمح لهم القانون أن يخول للمحافظين بالتنسيق مع المديريات التعليمية، بعقد مسابقات داخلية للتعاقد المؤقت مع المعلمين، لسد العجز، وهو ماحدث هذا العام بعدد من المحافظات، مثل: بورسعيد التي أعلنت التعاقد مع 25 معلم لغة انجليزية، وبني سويف حيث أطلق أحد نواب مجلس الشعب مبادرة لسد العجز عن طريق التعاقد مع المعلمين لمدة عام.



وشددت المصادر على أن التعاقد من خلال المحافظات، أمر روتيني يحدث كل عام في حالات العجز الشديد بأعداد المعلمين وتتكفل المحافظات بتدبير رواتب المقبولين خلال فترة التعاقد، إلا أن وزارة التربية والتعليم تعمل حاليًا على وضع ضوابط للتعيين أو التعاقد مع المعلمين، بحيث يكون الاختيار وفقًا لشروط تضمن اختيار الكفاءات.