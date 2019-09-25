مصر تشارك في مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي بالمغرب

تشارك مصر ضمن فعاليات الدورة الثانية من مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربى التى تعقد خلال الفترة من 18 إلى 25 أكتوبر المقبل.

وتشارك مصر من خلال مسابقة الرسمبة للمهرجان من خلال فيلم "يوم وليلة" الذي تدور أحداثه داخل حى السيدة زينب، الشهير بالقاهرة، وفي ليلة الاحتفال بمولدها، ثم تم تغييره إلى اسم “يوم مصري”، كناية عما يحتويه العمل من نماذج تعبر عن المجتمع المصري، وفئاته وطبقاته المختلفة.

فيلم "يوم وليلة"، بطولة خالد النبوي، درة، خالد سرحان، أحمد الفيشاوي، حنان مطاوع، ميدو عادل، محمود أوتاكا، سامي مغاوري، شادي جمال أسعد، حمزة العيلي، محمد جمعة، مجدي عبيد، جيهان أنور، من تأليف يحيى فكري.

من جانبها، كشفت إدارة مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي عن تقدم 198 فيلما طويلا وقصيرا من إنتاج عامي 2018 و2019 للمشاركة في الدورة الثانية من الحدث الدولي.

وأوضحت إدارة المهرجان أنها ستعلن خلال الأيام المقبلة الأفلام المشاركة في مسابقتي الأفلام الروائية الطويلة، والأفلام الروائية القصيرة، إضافة إلى القسم الرسمي خارج المسابقة، وبانوراما الأفلام المغربية.

وقال فاطمة النوالي، رئيسة المهرجان، إن الأفلام التي تقدمت للمشاركة عبر الموقع الإلكتروني تمثل 19 دولة عربية، ما يؤكد انتشار المهرجان وسمعته الطيبة على المستوى العربي وهو يخطو خطواته الأولى بين المهرجانات العربية.

وأشارت إلى أن لائحة المهرجان تنص على عرض الأفلام من إنتاج عامي 2018 و2019 بمسابقتي الأفلام الطويلة والقصيرة، موضحة أن الدورة الثانية ستشهد عرض مجموعة من أهم وأحدث ما أنتجته السينما العربية.