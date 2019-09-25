مهرجان الشارقة السينمائي للطفل يقدم مجموعة أفلام عالمية

كشفت مؤسسة (فن) المعنية بتعزيز ودعم الفن الإعلامي للأطفال والناشئة في الإمارات، عن برنامج فعاليات الدورة السابعة من مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب 2019، الذي ينطلق من 13 إلى 18 أكتوبر المقبل، في قاعة الجواهر للمناسبات والمؤتمرات، تحت شعار " أفلام مستوحاة من كتب".

واستعرضت الشيخة جواهر بنت عبد الله القاسمي، مدير مؤسسة (فن)، ومدير مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب، تفاصيل برنامج فعاليات المهرجان، خلال مؤتمر صحافي عقد بحضور الفنان والمخرج الإماراتي عبدالله الجنبيي والدكتور خالد المدفع رئيس مدينة الشارقة للإعلام (شمس).

وأعلنت الشيخة جواهر أن عدد الأفلام التي تم قبولها في هذه الدورة، بلغ 132 فيلمًا من 39 دولة، من إجمالي 1454 فيلمًا من 86 دولة، موضحةً أن المهرجان سيعرض 12 فيلمًا تعرض للمرة الأولى عالميًا، و75 تعرض للمرة الأولى في الشرق الأوسط، و7 في دول مجلس التعاون الخليجي متوزعة على فئات المهرجان السبع وهي أفلام من صنع الأطفال والناشئة وأفلام خليجية قصيرة وأفلام دولية قصيرة وأفلام الرسوم المتحركة وأفلام وثائقية وأفلام روائية وأفلام من صنع الطلبة.

وأضافت أن المهرجان ينظم في دورته الحالية جلسات حوارية وورش تدريبية متنوعة، تتناول صناعة السينما، والتصوير، والرسم، وتتناسب مع جميع الفئات العمرية، كما خصت فئة الشباب بعدد من ورش العمل، بالإضافة إلى العديد من الفعاليات، والأنشطة الجانبية المصاحبة للمعرض.

وعن شعار المهرجان لهذا العام قالت مدير مؤسسة (فن): "يشكل اختيار المهرجان لهذا الشعار، احتفاءً باختيار إمارة الشارقة العاصمة العالمية للكتاب للعام 2019، فهذا الانجاز يسجل في تاريخ الإمارة الثقافي ومسيرة مشروعها الكبير".

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