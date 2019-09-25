طرح الترجمة العربية لـ"مليون نافذة" للأسترالي جيرالد مرنين

أعلنت دار الكرمة عن طرح أول كتاب باللغة العربية للأديب الأسترالي جيرالد مرنين، بعنوان "مليون نافذة"، بترجمة محمد عبد النبي.

وتعتبر "مليون نافذة" رواية ما بعد خيالية "ميتا-فيكشن"، وهو تصنيف للروايات التي يشرح مؤلفوها دوافع شخصياتهم، ويناقشون منطقية الأحداث التي اختلقوها، كل هذا في نَصِّ الرواية نفسه.

وفي مقدمة العمل يقول الناشر:"هذه ليست رواية للقارئ العادي، بل للقارئ الجاد الذي يحب تأمُّل مصائر الشخصيات الروائية، ومنطقية تسلسل الأحداث، ويهتم بكل ما هو أعمق من الحكاية البسيطة التي يقدمها العمل الروائي عادة. هي أيضًا رواية ممتعة لكل من يهتم بالكتابة، حيث تفتح له بابًا لفهم أسباب اختيار كبار الكُتَّاب لمسارٍ بعينه لإحدى شخصياتهم.

جيرالد مرنين ولد عام 1939 وهو واحد من أشهر المؤلفين الأستراليين المعاصرين، ونشر أكثر من عشر روايات وكتب مقالات أدبية.

كما حصل على جائزة "باتريك وايت" الأدبية المرموقة، وجائزة "ملبورن" للأدب، والجائزة الأدبية لمهرجان "أديلي"، والزمالة الفخرية من مجلس الأدب في "مجلس أسترالي".