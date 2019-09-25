ترجمة ميرا أحمد.. "كلام من القلب" للكاتب لاو ما قريبًا

أعلنت دار غراب للنشر والتوزيع بالتعاون مع دار جامعة الشعب الصينية قرب طرح الترجمة العربية الأولى للمجموعة القصصية "كلام من القلب" للكاتب لاو ما، تقديم وترجمة ميرا أحمد.

وتقول المترجمة ميرا أحمد إن "هذه المجموعة تتناول عددًا من القصص والحكايات الساخرة، ويلقي الكاتب الضوء على بعض المواقف الإنسانية بطريقة ساخرة وطريفة.. في هذه المجموعة يتمرد الكاتب على الواقع ويكشف الجوانب المظلمة والمضيئة في الحياة التي يعيشها الإنسان في شكل سردي بسيط وأنيق وفي النهاية لا يسع القارئ إلا أن يضحك، وربما تكون هذه الضحكات من فرط الألم والحزن.

وأضافت أن تلك القصص تحمل رسائل وقضايا تهم الكاتب وحاول التعبير عنها بشكل غير اعتيادي من خلال السخرية الواعية التي تبتعد كل البعد عن الهزل والمجون، بل تلك السخرية التي تحمل بعدًا فلسفيًا عميقًا ومعان بعيدة من خلال الغوص في أعماق الذات البشرية وسبر أغوارها الدفينة وكشف المساوئ والأخطاء والعيوب وأوجه القصور في شكل أدبي مكثف.

وتناولت القصص حياة ومواقفًا لأساتذة الجامعة وصغار الموظفيين وسكان الريف، والحياة الريفية التي غلب عليها شىء من السذاجة والمعتقدات البالية.