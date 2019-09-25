جوارديولا: من الخطأ معاقبة سيلفا بسبب تغريدة عن ميندي

يعتقد بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي أنه سيكون من الخطأ على الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم معاقبة برناردو سيلفا بعدما نشر تغريدة عن زميله بنجامين ميندي قارنه فيها بشخصية كاريكاتورية.

ونشر سيلفا تغريدة على تويتر يوم الأحد يقارن فيما ميندي بشخصية كاريكاتورية تستخدم كشعار لنوع محبوب من الحلوى المغلفة بالشوكولاتة في إسبانيا والبرتغال ثم حذفها بعد ساعة واحدة.

وبعد ذلك نشر اللاعب البرتغالي البالغ عمره 25 عاما تغريدة أخرى كتب فيها "حتى الأصدقاء لا أستطيع المزاح معهم هذه الأيام" لكن منظمة (كيك إيت أوت) المناهضة للتمييز أدانت ذلك وقالت إن المزاح القائم على تصورات عنصرية لا يمكن قبوله بأي شكل.

وذكرت تقارير بريطانية إعلامية أن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم طلب تفسيرا من سيتي حامل لقب الدوري الممتاز عن هذه الواقعة.

وقال جوارديولا للصحفيين بعد فوز سيتي 3-صفر على بريستون نورث إند، المنتمي لدوري الدرجة الثانية، في كأس رابطة الأندية المحترفة يوم الثلاثاء "إذا أرادوا أن يفعلوا ذلك ويسألوا برناردو فإنه منفتح للحديث".