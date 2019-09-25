مقتل 7 أشخاص جراء انقلاب قارب في جزيرة سياحية بالفلبين

ذكر خفر السواحل والشرطة في الفلبين أن سبعة أشخاص من أفراد سباق قوارب التنين لقوا حتفهم جراء انقلاب قارب أثناء مهمة تدريبية في جزيرة سياحية اليوم الأربعاء.

وتم إنقاذ 14 شخصا من أفراد الطاقم عقب الحادث الذي وقع في جزيرة بوراكاي "312 كم جنوبي مانيلا".

وذكر خفر السواحل أن الضحايا كانوا في مهمة تدريبية عندما وقع الحادث.

وجاء في تقرير أولي للشرطة أن القارب خرج عن السيطرة بسبب تيارات المياه القوية، وأن هذا هو سبب الانقلاب.

وتم نقل الأشخاص الذين تم إنقاذهم إلى مستشفى قريب.

