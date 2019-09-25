دورة ووهان: الإصابة تجبر هاليب على الانسحاب

أجبرت الرومانية سيمونا هاليب المصنفة رابعة على الانسحاب من مباراتها في الدور الثاني من دورة ووهان الصينية لكرة المضرب، المدرجة ضمن دورات البريميير الخمس للسيدات، وذلك بسبب إصابة في ظهرها الأربعاء.

وكانت المصنفة أولى عالميا سابقا تتواجه مع الكازخستانية إيلينا ريباكينا، المشاركة ببطاقة دعوة والفائزة في تموزيوليو بلقبها الاحترافي الأولى بتتويجها بطلة لدورة بوخارست.

وبدت هاليب في طريقها لحسم المجموعة الأولى بعد أن تقدمت 4-2، لكن منافستها الكازخستانية البالغة من العمر 20 عاما عادت الى الأجواء وكسرت إرسال الرومانية لتفرض التعادل 4-4 ثم تتقدم على إرسالها 5-4 قبل أن تطلب الأخيرة وقتا مستقطعا طبيا.

وبعد عودتها الى الملعب وخوضها بعض النقاط في الشوط العاشر، قررت بطلة رولان غاروس لعام 2018 وويمبلدون هذا العام الانسحاب بسبب أوجاع في أسفل ظهرها، ما منح ريباكينا أهم فوز لها على لاعبة من نادي العشر الأوليات في تصنيف رابطة المحترفات (سادسة حاليا).