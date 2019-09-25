بطولة السعودية: الهلال يبحث عن التمسك بالصدارة

يبحث الهلال عن مواصلة انطلاقته القوية والتمسك بصدارة الدوري السعودي لكرة القدم حين يلتقي الخميس مع ضيفه التعاون على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض في افتتاح المرحلة الخامسة، وذلك لكي يستعد بأفضل طريقة للاستحقاق القاري الذي ينتظره الأسبوع المقبل.

وبدأ الهلال الموسم بثلاثة انتصارات وتعادل، ما سمح له بالتربع على الصدارة وحيدا برصيد 10 نقطة، مستفيدا من سقوط شريكه السابق النصر أمام الحزم (صفر-1) في المرحلة الماضية.

وترتدي مباراة الخميس اهمية بالغة للهلال لعدة اعتبارات، إن كان للمحافظة على الصدارة، الثأر من ضيفه الذي تغلب عليه مرتين في الموسم الماضي في غضون ثلاثة أيام على نفس الملعب في نصف نهائي كأس الملك (5-صفر) والدوري (2-صفر)، والتحضر بأفضل طريقة لموجهة السد القطري الثلاثاء في ذهاب الدور نصف نهائي لمسابقة دوري أبطال آسيا.

ويبدو المدرب الروماني للهلال رازفان لوشيسكو سعيدا بالمستويات الجيدة التي قدمها فريقه محليا وآسيويا بحسب ما قاله خلال مؤتمر صحافي الثلاثاء للحديث عن مواجهة التعاون التي "لن تكون سهلة على الإطلاق أمام فريق جيد ويملك العديد من اللاعبين المميزين".

وأكد "الهلال سيسعى من خلال المباراة إلى مواصلة النتائج المميزة والحفاظ على الأداء المتصاعد، وحصد النقاط الثلاث، والاستمرار في صدارة ترتيب الدوري"، كاشفا أن فريقه سيفتقد لخدمات سلمان الفرج في المباراة لعدم جاهزيته الفنية، فيما لم يحسم أمره بشأن مشاركة البيروفي أندريه كاريلو.