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عالم

الكونجرس يبدأ تحقيقا لمساءلة ترامب

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 08:04 ص
جريدة الدستور
وكالات
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بدأ الديمقراطيون بمجلس النواب الأمريكي تحقيقا رسميا لمساءلة الرئيس دونالد ترامب متهمين الرئيس بالتماس مساعدة أجنبية لتشويه سمعة منافسه الديمقراطي جو بايدن قبل الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل.
وأعلنت رئيسة المجلس نانسي بيلوسي عن فتح التحقيق عقب اجتماع مغلق مع نواب ديمقراطيين قائلة إن تصرفات ترامب قوضت الأمن القومي وانتهكت الدستور الأمريكي.
وقالت بيلوسي التي قاومت على مدار شهور مساع لمساءلة الرئيس "ينبغي محاسبة الرئيس. لا أحد فوق القانون".
ورد ترامب سريعا بتغريدة على تويتر واصفا التحقيق بأنه "حملة اضطهاد تافهة".
وجاء تغير رأي بيلوسي بعد تقارير أفادت بأن ترامب ضغط على نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في اتصال هاتفي يوم 25 يوليو لدفعه لفتح تحقيق عن بايدن، المرشح الديمقراطي الأوفر حظا لخوض انتخابات الرئاسة، وابنه هانتر، الذي عمل بشركة تنقب عن الغاز في أوكرانيا.

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