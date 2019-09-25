اتهام مدير في "فيات كرايسلر" بفضيحة انبعاثات الديزل

وجهت وزارة العدل الأميركية اتهاما الى مدير رفيع في شركة فيات كرايسلر لصناعة السيارات بتضليل وكالات البيئة الأميركية في اطار فضيحة استخدام شركات السيارات لأجهزة الكترونية لتفادي اختبارات الانبعاثات في محركات الديزل.

وكانت الشركة وافقت في يناير على دفع أكثر من 500 مليون دولار كتسوية بعد اتهامها بتعمد التلاعب بالبرامج الالكترونية للسماح لسياراتها بإطلاق ملوثات أكثر مما يسمح به القانون، واستدعت جراء ذلك 100 ألف سيارة تعمل بالديزل تم بيعها في الولايات المتحدة.

وقالت وزارة العدل في بيان إنها وجهت الاتهام إلى إيمانويل بالما، وهو مواطن إيطالي يبلغ 40 عاما ويسكن في بلوومفيلد هيلز في ميشيغن، ل"دوره المزعوم في مؤامرة لتضليل المنظمين الأميركيين والمستهلكين والجمهور من خلال إصدار بيانات كاذبة ومضللة".