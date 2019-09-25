الأربعاء 25 سبتمبر 2019 الموافق 26 محرم 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

"سول" و"موسكو" تؤسسان صندوق استثمار مشتركا

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 08:02 ص
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
اتفقت كوريا الجنوبية وروسيا على إنشاء صندوق لقطاعات المواد وقطع الغيار الصناعية، وتسريع وتيرة مفاوضات التجارة الحرة، حسبما ذكرت وزارة المالية في سول.

وخلال الاجتماع السنوي حول التعاون الاقتصادي بين كوريا الجنوبية وروسيا، الذي عقد في موسكو، اقترح وزير المالية الكوري الجنوبي هونج نام كي إنشاء صندوق مشترك بقيمة مليار دولار لتعزيز سلسلة التوريد للمواد الصناعية وقطع الغيار من خلال الاستثمار في التقنيات الأساسية، حسبما نقلت وكالة "يونهاب" للأنباء عن الوزارة صباح اليوم الأربعاء.

وترأس الوفد الروسي نائب رئيس الوزراء يوري تروتنيف.

وأضافت الوزارة أن الدفعة الأولى من التمويل ستصل إلى 400 مليون دولار وسيتم توسيعها تدريجيا للاستثمار في مجالات أخرى مثل الرعاية الصحية.

وقالت الوزارة إن البلدين اتفقا على تسريع وتيرة مفاوضات التجارة الحرة في قطاعي الخدمات والاستثمار بهدف إبرام الاتفاقية العام المقبل، حيث تسعى لتوسيع الشراكات في مجالات العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات الطبية.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 21 ساعة

حقيقة إلقاء مدرس لتلميذ من الطابق الثاني بالفيوم

منذ حوالي 9 ساعات

ضبط أكبر مخزن للأسلحة المضادة للطائرات بقنا

منذ يوم

تفاصيل عودة شيرى عادل إلى معز مسعود

منذ حوالي 3 ساعات

أهم 10 معلومات عن المنطقة التكنولوجية ببنى سويف.. تعرف عليها

ads

الصور

image description

مباراة فوز الزمالك على الاتحاد

image description

مباراة الأهلي وسموحة في الدوري المصري

image description

ريد كاربت الفارس والأميرة

image description

صور.. جامعة بنى سويف تستقبل الطلاب بتحية العلم

image description

عودة المدارس

الأكثر قراءة

إسبانيا ترفض طلب لجوء الهارب محمد علي

ضبط أكبر مخزن للأسلحة المضادة للطائرات بقنا

تفاصيل عودة شيرى عادل إلى معز مسعود

السجن 15 عامًا لشقيق الرئيس الجزائرى السابق

أيام زمان

تمثال أرعب مديحة يسري وحرمها من النوم وأكل طعامها

ماذا فعلت أمينة رزق ليضربها والدها بـ "الكرباج"؟ (فيديو)

سر غناء إسماعيل ياسين تحت تهديد السلاح

فايزة أحمد ومحمد سلطان قصة حب من أول نظرة.. تفاصيل تعرفها للمرة الأولى

الصحة

سيول تؤكد رابع حالة إصابة بحمى الخنازير في مزارعها وتطلب تعاون بيونج يانج

مستشفى بكوريا الجنوبية تجري عملية إجهاض بطريق الخطأ

علماء يتمكنون من تطوير لقاح لعلاج الهربس

مضادات الاكتئاب الشائعة تخفف القلق بشكل أفضل

الرئيس نيوز

اتصال هاتفي بين ترامب ورئيس أوكرانيا يثير أزمة في أمريكا

"الخارجية" ترد على تطاول أردوغان ضد مصر: حقد دفين

رئيس الوزراء الباكستاني: ترامب كلّفني القيام بوساطة مع إيران

جمارك بورسعيد تضبط محاولة تهريب 161 "طائرة لاسلكية" محظور استيرادها

منوعات

العثور على مادة غامضة تحت سطح الأرض

علماء فرنسيون يطورون جهاز أشعة ضخما يكشف أمراض الدماغ

لوحة إيطالية مفقودة تباع بـ6 ملايين دولار في مزاد فرنسي

عبدالرحمن سليم يحتفل بزفافه بحضور عدد من الشخصيات العامة

كشكول

"نور حياة": الكشف على 1200 تلميذ وتوفير النظارات الطبية مجانا

"التعليم": توضح حقيقة إعلان بعض المحافظات التعاقد المؤقت للمعلمين

"التعليم": تعلن فتح باب التعاقدات المؤقتة للمعلمين

فى المدارس.. كيف تحافظى على مناعة طفلك قوية ضد الأمراض؟

إسلام سياسي

الإرهابية وعناصرها يروجون لإغلاق مواقع التواصل الاجتماعي لمتابعة قنواتهم التحريضيه ضد مصر

شاب إخواني فى تركيا: الجماعة تروج للشائعات عبر حساباتها الرسمية

مقتل 6 عناصر إخوانية فى مواجهة مع الشرطة بـ6 أكتوبر

مفتى الجمهورية: التعامل بين المسلمين وغيرهم يقوم على التعاون الإنسانى


زيت وسكر

ما هي أعراض النزلات الشعبية؟

سيارات لتعليم الحرف اليديوية بالفيوم.. التفاصيل!

كل ما تريد معرفته عن حملة “دعم صحة المرأة”

سعر اليورو الأوروبي بختام تعاملات اليوم الاثنين

مقالات الرأي
منى رجب
وداعًا للعشوائيات
مؤمن المحمدي
سيد مصطفى
ماجد حبته
مصر السيسى.. وأمريكا ترامب
يوسف إدوارد
ثورات سيئة النية
المزيد

الثقافة

مصر تشارك في مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي بالمغرب

مهرجان الشارقة السينمائي للطفل يقدم مجموعة أفلام عالمية

"كلام من لهب".. حمدي الكنيسي ينتصر للتفاؤل في معركة البقاء

طرح الترجمة العربية لـ"مليون نافذة" للأسترالي جيرالد مرنين

صفحتنا ع الفيس بوك