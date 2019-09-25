غانا تعتقل 3 أشخاص للاشتباه في تآمرهم على الرئيس

قالت غانا اليوم الأربعاء، إن الشرطة أحبطت يوم الجمعة ما يشتبه بأنه انقلاب عندما اعتقلت ثلاثة أشخاص يعتقد أنهم كانوا يصنعون قنابل بدائية وأسلحة ضمن مؤامرة تستهدف الرئاسة.

وقالت وزارة الإعلام إن الرجال الثلاثة أودعوا السجن بعد مراقبة استمرت 15 شهرا حاولوا خلالها الحصول على أسلحة من عسكريين والحصول على تمويل "بهدف الاستيلاء على مقاليد الحكم".

وقال بيان أصدرته الوزارة إن أحد المشتبه بهم اتصل نيابة عمن يشتبه بأنه زعيم المجموعة بعدد من العسكريين بشأن المؤامرة.

وليس واضحا مدى الخطورة التي وصلت إليها المؤامرة ولا ما إذا كان المشتبه بهم معروفين للسلطات على الرغم من الإعلان عن أن أحدهم غيني يعمل بصنع الأسلحة.

ولم يتسن الاتصال بالوزارة للحصول على مزيد من التفاصيل.