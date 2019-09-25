استبعاد ثنائي كيني من بطولة العالم لألعاب القوى بسبب المنشطات

أعلن مسؤولون في الاتحاد الكيني لألعاب القوى أنه لن يتم السماح بمشاركة اثنين من المتسابقين المشاركين في سباق خمسة آلاف متر وهما مايكل كيبت ودانييل سيميو في بطولة العالم في قطر بسبب عدم الالتزام بلوائح مكافحة المنشطات.

وكان الاتحاد الكيني يأمل في الحصول على الضوء الأخضر من وحدة النزاهة في ألعاب القوى بشأن مشاركة كيبت وسيميو، الفائزين بالمركزين الأول والثاني في التصفيات الكينية، من أجل الظهور في بطولة العالم التي تنطلق في الدوحة يوم الجمعة.

لكن لوائح وحدة النزاهة تنص على ضرورة خضوع المتسابق لثلاثة اختبارات خارج البطولات إضافة إلى اختبار واحد داخل البطولات حتى يصبح بوسعه المشاركة في بطولة العالم.

وأكد بول موتوي نائب رئيس الاتحاد الكيني لألعاب القوى أن وحدة النزاهة رفضت طلبا بمشاركة كيبت وسيميو في بطولة العالم.

وأضاف أنه سيتم تمثيل كينيا في سباق خمسة آلاف متر عن طريق صاحبي المركزين الثالث والرابع في التصفيات وهما نيكولاس كيميلي وجاكوب كروب.