جونسون يطالب بالإفراج عن موظفة الإغاثة المحتجزة في إيران

قال متحدث باسم رئاسة الوزراء البريطانية في بيان إن رئيس الوزراء بوريس جونسون طالب، خلال اجتماعه بالرئيس الإيراني حسن روحاني في نيويورك أمس الثلاثاء، بالإفراج الفوري عن البريطانية الإيرانية نازانين زغاري راتكليف وغيرها من مزدوجي الجنسية المسجونين في إيران.

وأضاف المتحدث أن جونسون عبر أيضا عن "قلقنا عميق بشأن نشاط إيران المزعزع للاستقرار بالمنطقة والذي يشمل الهجمات على منشأتي شركة أرامكو (السعودية) للنفط"، مشددا على ضرورة اتخاذ وقفة.

وأوضح المتحدث أن جونسون شدد على دعمه للاتفاق النووي الإيراني والحاجة للحوار "الذي يتضمن بحث اتفاق ملحق وشامل".