المحافظون يتقدمون في استطلاعات الرأي قبل الانتخابات الكندية

أظهرت استطلاعات رأي تقدم المحافظين بقيادة زعيمهم الحديث في السياسة أندرو شير الحديث على حزب رئيس الوزراء جاستين ترودو الليبرالي، قبل أقل من شهر على الانتخابات العامة في كندا.

وكان الحزبان الرئيسيان يسيران كتفا الى كتف في السباق مع بدء الحملات الانتخابية.

لكن استطلاعات جديدة لمؤسسات "ايبسوس" و"أنغوس ريد" و"إيكوس" وضعت المحافظين في المقدمة بفارق من 3 الى 5 نقاط عن الليبراليين، وخاصة بعد ظهور صورة لترودو وقد صبغ وجهه باللون الاسود خلال احدى الحفلات الجامعية واعتبرت عنصرية.

وهامش الخطأ في هذه الاستطلاعات يراوح بين 2،5 الى 2،9 بالمئة.

وقالت مؤسسة "انغوس ريد" في بيان "لم يكن السؤال ان كان الكشف عن قيام رئيس الوزراء جاستين ترودو بهذا الفعل المعيب بصبغ وجهه باللون الاسود (ليس مرة واحدة، ولكن على الاقل في ثلاث مناسبات) سيضر بفرص إعادة انتخاب الليبراليين في هذه الانتخابات، ولكن السؤال هو كم سيكون حجم الضرر؟".