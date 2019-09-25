الملاكم نايجل بن يأمل في العودة بعد غياب 23 عاما

يستعد البريطاني نايجل بن البالغ عمره 55 عاما إلى إعلان عودته إلى الملاكمة بعد 23 عاما من نزاله الاحترافي الأخير وفقا لما أعلنه وكيله يوم الثلاثاء.

وقال مارك بيترز، المسؤول عن الترويج لنزال بن، "لم أكن سأدعم نايجل لو لم أكن أثق أنه مستعد للتنافس".

ومن المنتظر أن يعقد بن مؤتمرا صحفيا في لندن يوم الخميس بينما ذكرت تقارير بريطانية أنه سيعلن عن خوض نزال في 23 نوفمبر في برمنجهام أمام ساكيو بيكا البالغ عمره 40 عاما والمولود في الكاميرون وهو بطل سابق في وزن فوق المتوسط.

وكان بن أحرز لقب منظمة الملاكمة العالمية في وزن المتوسط عام 1990 ك ما استحوذ على لقب مجلس الملاكمة العالمية في وزن فوق المتوسط خلال الفترة 1992-1996.

وخاض الملاكم بن نزاله الأخير في نوفمبر 1996 حيث خسر آنذاك أمام الأيرلندي ستيف كولينز.