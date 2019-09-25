مون جيه يقترح إقامة منطقة سلام دولية مع كوريا الشمالية

اقترح رئيس كوريا الجنوبية مون جيه-ان الثلاثاء أن تبادر الأمم المتحدة إلى إنشاء "منطقة سلام دولية" تحل مكان المنطقة المنزوعة السلاح التي تفصل بين الكوريتين، معتبرا ان هذه الفكرة ستطمئن الشمال وتلهم العالم على حد سواء.

وفي خطابه أمام الجمعية العامة قام الزعيم ذو الميول اليسارية، الذي مهدت دبلوماسيته للقمم التاريخية بين الرئيس الاميركي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ، بتقديم رؤيته الوردية المتعلقة بآخر الحدود التي خلفتها الحرب الباردة.

وطلب مون من المجتمع الدولي الالتزام بتحديد منطقة السلام الدولي لتحل مكان المنطقة المنزوعة السلاح التي تفصل بين الكوريتين منذ أكثر من 60 عاما بطول يبلغ 250 كيلومترا.

وقال مون إن المنطقة ستكون حافزا إضافيا لكيم للتخلي عن الأسلحة النووية، وهو جوهر المحادثات التي استمرت بتقطع لأكثر من عام بين واشنطن وبيونغ يانغ.