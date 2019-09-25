موسكو والرياض تبحثان الإعداد لزيارة بوتين للسعودية

ذكرت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو والرياض بحثتا الإعداد لزيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للسعودية.



وأفادت الوزارة في بيان نقلت عنه وكالة بلومبرج للأنباء مساء الثلاثاء أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ونظيره السعودي إبراهيم العساف بحثا كذلك الأوضاع في الخليج واليمن وسوريا، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

