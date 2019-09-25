البيت الأبيض: التحقيق في عزل ترامب يدمر العملية التشريعية

قال البيت الأبيض إن قرار مجلس النواب بفتح تحقيق رسمي بشأن عزل الرئيس دونالد ترامب "دمر أي فرصة لتقدم العملية التشريعية لشعب هذا البلد من خلال تركيز كل طاقته على الهجمات السياسية الحزبية".

وأوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض، ستيفاني جريشام، في بيان نقلت عنه وكالة بلومبرج للأنباء أن "هجماتهم (الديمقراطيين) على الرئيس وجدول أعماله ليست حزبية فقط، بل أيضا مثيرة للشفقة وتنم عن إهمال في واجبهم الدستوري".

كانت نانسي بيلوسي، زعيمة الديمقراطيين في مجلس النواب الأمريكي، أمرت الثلاثاء بإجراء تحقيق رسمي ضد ترامب في الكونجرس بعدما أثير عن ممارسته ضغطا على نظيره الأوكراني للتحقيق بشأن جو بايدن نائب الرئيس الأمريكي السابق.

وأعلن الرئيس الأمريكي الثلاثاء أنه سمح بالكشف عن النص الكامل لمحادثة هاتفية مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أثارت حالة من الجدل السياسي في الولايات المتحدة.