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مصر

الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة.. والقاهرة 33 درجة

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 07:53 ص
جريدة الدستور
وكالات
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الأربعاء طقس مائل للحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد.

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية معتدلة، تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس؛ مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية غربية إلى جنوبية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:
الصغرى العظمى
القاهرة 22 33
شبين الكوم 21 32
طنطا 21 31
دمنهور 21 31
الإسكندرية 21 31
بلطيم 23 29
مطروح 18 30
السلوم 20 30
سيوة 17 35
بورسعيد 23 30
دمياط 23 29
الزقازيق 21 33
الإسماعيلية 20 33
السويس 22 33
العريش 20 30
رفح 20 29
رأس سدر 21 34
نخل 14 32
نويبع 25 33
طابا 20 32
كاترين 15 31
الطور 24 31
شرم الشيخ 25 34
الغردقة 24 34
مرسى علم 27 34
الفيوم 23 34
بنى سويف 23 35
المنيا 21 35
أسيوط 20 35
سوهاج 22 36
قنا 23 37
الأقصر 23 38
أسوان 25 39
أبوسمبل 26 39
الوادي الجديد 23 37
شلاتين 27 37
أبورماد 28 36
حلايب 29 34
رأس حدربة 29 34.

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