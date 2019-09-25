طه إسماعيل: مصر قادرة على تخطى دور المجموعات خلال تصفيات أمم أفريقيا 2021

أكد طه إسماعيل، مدرب المنتخب المصري الأول لكرة القدم، ونادي الأهلي الأسبق، أن المنتخب الوطني قادر على تخطي دور المجموعات بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم أفريقيا، والتي تستضيفها الكاميرون خلال عام 2021، وذلك عقب إسناد مهمة القيادة الفنية لمنتخب الفراعنة للمدرب حسام البدري.



وأعرب شيخ المحللين، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، عن تمنياته في أن يحالف التوفيق الجهاز الفني الجديد لمنتخب الفراعنة بقيادة "البدري" خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن منتخب مصر مقبل، بجانب التصفيات المؤهلة لبطولة القارة السمراء، على خوض تصفيات أفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022.



وقال لاعب منتخب مصر والأهلي الأسبق، إن قرعة التصفيات المؤهلة لبطولة القارة السمراء أوقعت مصر في المجموعة السابعة بجانب منتخبات كينيا وتوجو وجزر القمر، واصفًا إياها بالمجموعة السهلة لما تفتقده صفوف منتخباتها من عامل الخبرة في النواحي الفنية على مستوى خطي الدفاع والهجوم، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن منتخب كينيا يعد أفضلهم.



وأضاف: "مصر قادرة على تحقيق الفوز خلال جميع مواجهات دور المجموعات بالتصفيات المؤهلة للبطولة القارية، خاصة لما يمتلكه المنتخب الوطني من لاعبين محترفين في صفوفه على المستوى القاري والعالمي".