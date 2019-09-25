الصين تطلق قمرا صناعيا للمراقبة البيئية

أطلقت الصين اليوم الأربعاء قمرا صناعيا للمراقبة البيئية، وذلك من مركز جيوتشوان لإطلاق الأقمار الصناعية شمال غربي البلاد.



وذكر مركز جيوتشوان -في بيان اليوم- أنه تم إطلاق القمر الصناعي "يونهاي-1 02" على متن الصاروخ الحامل "لونج مارش-2 دي" الساعة 8:54 صباحا بتوقيت بكين.



ومن المقرر استخدام القمر الصناعي بشكل رئيسي في تعقب بيئة الغلاف الجوي وبيئة البحر، إلى جانب مراقبة الكوارث وإجراء تجارب علمية أخرى.