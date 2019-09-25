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الكرازة

اليوم.. البابا تواضروس يلقى عظته الأسبوعية من الكاتدرائية

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 07:51 ص
قداسة البابا تواضروس
قداسة البابا تواضروس الثاني
مونيكا جرجس
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يلقي قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، عظته الأسبوعية اليوم من الكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

من ناحية أخرى، احتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في منتصف سبتمبر الجاري بعيد رأس السنة القبطية، المعروف كنسيًا بـ"عيد النيروز"، لتبدأ عام قبطي جديد يحمل تاريخ 1736 يُختتم الشهر الجاري، وتنقطع الكنيسة عن الأصوام المطولة ما عدا صوم يومي الأربعاء والجمعة أسبوعيًا، حتى تحتفل بصوم الميلاد في 25 نوفمبر المقبل.

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