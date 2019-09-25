طبيبة تطالب زوجها بـ175 ألف جنيه مصروفات مصيف

أقامت "سالي. م. أ" زوجة دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بالتجمع، ضد زوجها، طالبته فيها بـ175 ألف مصروفات قضتها وأطفالها الثلاثة بمصيف بالجونة لمدة 3 أسابيع، وفقًا لمستندات عبارة عن فواتير، وذلك بعدما أمتنع الأب عن رعاية طفليه أو السؤال عنهم طوال شهور؛ بسبب خلافات زوجية نشبت بينهما دفعت الزوجة لترك المنزل وهجره، لتؤكد:" طفلى يحتاجان إلى مصروفات للترفيه مثل أصدقائهم وأولاد أقاربهم".



وأضافت الزوجة التي تعمل طبيبة، تبلغ 33 عامًا، فى دعواها أمام محكمة الأسرة، أنها تزوجت المدعى عليه بعقد زواج شرعي وعاشرته معاشرة الأزواج وأنجبت منه طفلين يبلغان من العمر 12 و9 سنوات، وأنه إثر خلافات نشبت بينهما بسبب تضيقه عليها، وإهماله لها وقضاء أغلب أوقاته خارج المنزل لتترك المنزل، فرد عليها برفضه الإنفاق عليهم حتى يدفعها للعودة للعيش برفقته.



وأعترفت الزوجة بأنها هجرت الزوج بعد خلافات بينهما بسبب الأفعال التى يرتكبها بعد أن تسبب لها بالحرج بين صديقاتها ومعارفهم، بسبب إهماله لها والتنصل من مسئوليته.



ودفعت الزوجة بيسر حالة زوجته المادية وتقاضيه شهريًا مئات الآلاف، من أرباح عمله بمجموع الأعمال التى يشغلها بالاستيراد والتصدير، وفق المستندات وتحريات الدخل، وذلك بما يكفل لطفليها العيش في المستوى اللائق.