سيدة فى دعوى لحبس زوجها: رفض سداد 1500 جنيه لشراء ألعاب لأطفالى

أقامت"هالة.ع.أ" زوجة دعوى حبس، ضد مطلقها، أمام محكمة الأسرة، وذلك لتخلفه عن تنفيذ حكم قضائي بدفع 1500 جنيه كنفقة للألعاب والترفيه لطفلته، وذلك بعدما أمتنع الأب عن رعايتها أو السؤال عنها بسبب خلافات زوجية نشبت بينهما لرفضها الانتقال للعيش بمنزل حماتها.



وأضافت في دعواها أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، أنها تزوجت المدعى عليه" ناصر.أ" بعقد زواج شرعي، وأنجبت منه 3 أطفال، وبعد ذلك نشبت خلافات بينهم بسبب اكتشافها تخطيطه لبيع قطعة أرض ورثتها عن أهلها باستغلال توكيل عام حررته له، ومحاولة إجبارها على الانتقال للعيش بمنزل والدته.



وتابعت: " تركت وظيفتي من أجل نيل رضاه ووالدته، وذلك لرعايتها بعد إصابتها بمرض منعها من الحركة، لأعيش 3 سنوات خادمة لها رغم أن لديها 3 بنات، وعندما شكوت وطالبتهم بتقسيم الاهتمام بها علينا، قام زوجي بتعنيفي والتعدي على بالضرب المبرح".



وأوضحت: "حصلت على الطلاق للضرر بمحكمة الأسرة، فرد علي برفضه الإنفاق، ومساومتي على التنازل عن حقوقي الشرعية وحضانة الطفلين، لأضطر لإقامة دفعت فيها بيسر حالة زوجي المادية، وتقاضيه شهريًا أكثر من 33 ألف جنيه كراتب أساسي من عمله بخلاف الحوافز، مشيرة إلى أن الطفلين يحتاجان إلى مصروفات للترفيه مثل أصدقائهما، وأولاد أقاربهما، كما اعتادوا أثناء عيشهم برفقة الأب لمساعدتهم على ممارسة حياتهم بشكل طبيعي.