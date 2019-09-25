النيابة تستمع لأقوال المتهمين بسرقة الدراجات البخارية بالقاهرة الجديدة

استمعت النيابة العامة بالقاهرة الجديدة، لأقوال المتهمان بسرقة الدراجات البخارية بالقاهرة الجديدة.



وأقر المتهمان بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهما، لسرقة الدراجات البخارية وبيعها لدى عميل لهما، مؤكدين ارتكابهما 7 وقائع سرقات لدراجات بخارية بالقاهرة الجديدة، بأسلوب التغافل.



كانت النيابة أمرت بحبس المتهمين "سلامة. ج"، "محمد. م" عاطلان، 4 أيام على ذمة التحقيقات.



وكانت بداية الواقعة بورود عدة بلاغات لقسم شرطة التجمع الخامس، تفيد بسرقة دراجاتهما البخارية وبإجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالمناطق التى شهدت وقائع السرقة، تم تحديد هوية المتهمين وضبطهما، وبسؤالهما اعترفا بارتكابهما وقائع السرقة، وأقرا بسرقتهما لعدد من الدراجات وبيعها.



تم تحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيقات.