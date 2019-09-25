اعترافات عاطل متهم بجلب وتوزيع المخدرات فى الزاوية الحمراء

أقر فتحى. أ" 36 سنة عاطل "مسجل خطر"، خلال أقواله أمام النيابة في اتهامه بالتورط فى جلب وتوزيع المواد المخدرة فى الزاوية الحمراء.



وقال المتهم: "حاولت كذا مرة إنى أمشى عدل بس الشيطان كل مرة يضحك عليا".



وأضاف خلال تحقيقات النيابة العامة، أنه اتخذ من دائرة القسم مكانا له لترويج تجارته غير المشروعة، مضيفا أنه اتخذ من تجارة المخدرات عملا له لتوفير متطلباته المعيشية، بالإضافة إلى توفير نفقات متطلباته للمواد المخدرة.



وأشار إلى أن السبب فى مجال تجارة المخدرات، هو رغبته فى الثراء السريع، بالإضافة إلى إدمانه مخدر "الهيروين ومخدر الحشيش".



كان ضباط الإدارة العامة لمكافحة المواد المخدرة، تمكنوا من القبض على "فتحى.أ" 36 سنة عاطل "مسجل خطر"، مقيم فى منطقة الزاوية الحمراء، وبحوزته 600 جرام من مخدر الهيروين، قبل توزيعها على عدد عملائه فى المنطقة، وأكدت معلومات سابقة اتهامه فى قضايا حيازة واتجار بالمواد المخدرة، فتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.