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القبلة

جوتيريش: وثيقة الأخوة الإنسانية تذكير بأن تنوع الأديان "مشيئة إلهية"

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 05:50 ص
جريدة الدستور
أميرة العناني
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أكد أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، خلال اجتماع حول الحريات الدينية عقده الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بمقر منظمة الأمم المتحدة، إنه من غير المقبول فى القرن الحادي والعشرين أن يواجه الناس التمييز والتخويف بسبب معتقداتهم، مضيفا أن الاضطهاد الديني أصبح أمر لا يحتمل، لافتا إلى أن النطاق الكامل لحقوقهم الإنسانية مكفول، والدول ملزمة بتنفيذ سياسات تضمن احترام هوياتهم وأن يشعرون بأنهم جزء كامل من المجتمع ككل.

وأشار جوتيريش إلى أنه في وقت سابق من هذا العام، وقع قداسة البابا فرانسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، شهادة مؤثرة على الاحترام المتبادل، فى إشارة إلى وثيقة الإخوة الإنسانية، مؤكدًا أنها تذكر بأن تنوع الأديان مشيئة من قبل الخالق، وقد جاء بها أن «هذه الحكمة الإلهية هى المصدر الذى يستمد منه الحق فى حرية المعتقد وحرية الاختلاف».

وكان فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وقداسة البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، قد وقعا في فبراير الماضي «وثيقة الأخوة الإنسانية» بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي، كما أعلن قبل أيام عن تشكيل لجنة عليا لتحقيق أهداف وثيقة الإخوة الإنسانية والتي عقدت اجتماعها الأول في الحادي عشر من سبتمبر الجاري، فيما أعلنت في ثاني اجتماعاتها والذي عقد في نيويورك الجمعة الماضي ترجمة "وثيقة الأخوة الإنسانية" إلى جميع لغات العالم.

ومنذ انطلاقها حظيت وثيقة الأخوة الإنسانية باهتمام كبير باعتبارها أول وثيقة من نوعها في العصر الحديث تدعو إلى نشر قيم التسامح والتعايش والسلام، وذلك برعاية أكبر رمزين دينيين في العالم وهما فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف وبابا الكنيسة الكاثوليكية.

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