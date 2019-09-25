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محافظات

تشكيل لجنة لدراسة رفع كفاءة وصيانة طريق "الداخلة- شرق العوينات"

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 04:35 ص
جريدة الدستور
محمد علي مهدي
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أعلنت محافظة الوادى الجديد في بيان لها اليوم، أنه تم الموافقة على تشكيل لجنة من أعضاء الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ووزاة النقل وهيئة الطرق والمحافظة، وذلك خلال الاجتماع الذي ضم ممثلي وزارات الري والبيئة والإسكان، بحضور كمال إبراهيم رئيس مركز ومدينة الداخلة، لدراسة وتحديد تكلفة أعمال رفع كفاءة طريق الداخلة شرق العوينات وذلك تكليلاََ لجهود المحافظة فى مجال رفع كفاءة وصيانة الطرق الداخلية وإنشاء طرق جديدة وفقا لأحدث معايير السلامة والأمان.

وأكد البيان أن ملف صيانة ورفع كفاءة الطرق، يأتي فى مقدمة أولويات خطط التنمية بالمحافظة وذلك للحد من حوادث الطرق والحفاظ على أرواح المواطنين بالإضافة إلى الربط بين مدن المحافظة المتباعدة وبين المحافظات الأخرى، مما يساهم في التوسع في جذب مزيد من الاستثمارات وتوفير فرص عمل لشبابها.

جدير بالذكر أن المحافظة نفذت خلال الـ٤ سنوات الأخيرة العديد من مشروعات الطرق على مستوى المحافظة بتكلفة بلغت ٥.٣ مليار جنيه.

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