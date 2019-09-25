مصرع فلاح إثر ركلة قوية فى صدره من بقرة بالدقهلية

فارق فلاح في العقد الرابع الحياة، عقب ركلة قوية في صدره من بقرة أثناء اعتنائه بمواشيه في حظيرة المواشي الخاصة به في منزله بقرية أوليلة التابعة لمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، إذ وصل مستشفى ميت غمر العام بعد أن لفظ أنفاسه الأخيرة جثة هامدة.



كان قد تلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء سيد سلطان، مدير البحث الجنائي بالمديرية، ومأمور مركز شرطة ميت غمر بورود بلاغ من مستشفى ميت غمر العام يفيد بوصول "سامح محمد أبوعتاب عبدالوهاب"، 38 عاما، فلاح، مقيم بقرية أوليلة بدائرة المركز جثة هامدة، إدعاء حادث عارض.



بانتقال رجال وحدة مباحث مركز ميت غمر وسؤال شقيق المتوفى المدعو "محمد محمد أبوعتاب عبدالوهاب"، 43 عاما، عامل، مقيم بذات القرية، قرر بأنه أثناء تواجد شقيقه بحظيرة المواشي خاصته الملحقة بمنزله لرعاية مواشيه، ركلته إحدى الدواب "بقرة" ركلة قوية في صدره، الأمر الذي أدى إلى حدوث إصابته التي أودت بحياته، ولم يتهم أحدا بالتسبب في ذلك.



ورد تقرير مفتش الصحة يفيد بأن سبب الوفاة حدوث حالة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة كدمة قوية بالصدر ولا توجد شبهة جنائية.



تحرر المحضر اللازم بتفاصيل الواقعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وإيداع الجثة ثلاجة المستشفى لحين استخراج تصريح الدفن.