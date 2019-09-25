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حوادث

المشدد 3 سنوات لشخصين و7 لهارب لتزويرهم عقود بيع سيارات بالبساتين

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 03:23 ص
جريدة الدستور
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عاقبت محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار بشير أحمد عبدالعال وأعضاء الهيئة علاء كمال البيلي وأيمن عفيفي سالم ومحمد أحمد رشد، وأمانة سر ممدوح غريب وعبدالمجيد حلمي، الثلاثاء، شخصين، بالسجن المشدد 3 سنوات والمشدد 7 سنوات لهارب، مع إلزامهم بالمصاريف الجنائية، لقيامهم بتزوير رخص سيارات ملاكي وعقود بيع بالبساتين.

وتعود البداية، عندما قام المقدم طارق أحمد حلمي، رئيس وحدة تراخيص مرور البساتين بالكشف على سيارة ملاكي من نوع "BMW" أتى بها السائق الخاص لرئيس مجلس إدارة شركة خاصة، ففوجئ النقيب أن السيارة تحمل تراخيص مزورة ولوحة معدنية مزيفة، فقام على الفور بالقبض على السائق ومتابعة التحقيقات.

وبمتابعة التحقيقات تبين قيام كل من "محمد.أ.ش" 29 عاما موظف بشركة بترول، و"أحمد.م.م" 26 عاما سائق، و"على.ع.ع" عاطل هارب، بالاتفاق بين الأول والثانى بالقيام بتقليد خاتمي شعار الجمهورية المنسوب صدورهما إلى "وحدة مرور البساتين، ومكتب شهر عقارى شبرا الخيمة" والاتفاق بين الاثنين والأخير بتزوير رخصة سيارة منسوبة لوحدة مرور البساتين وعقد بيع ذات السيارة منسوب صدوره لمكتب شهر عقاري بشبرا الخيمة.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية للقبض على المتهم الأول بإشراف العقيد عمرو محمد فتحى مفتش بإدارة مكافحة جرائم الأموال العامة، وبعد القبض عليه ومواجهته بالتهمة المنسوبة إليه، أقر بقيامه بتزوير الأوراق الرسمية، وأدل على شركائه فى الجريمة وكيف تم تزوير الأوراق فتم القبض على المتهم الثاني، وهرب المتهم الثالث، فتم الحكم عليه غيابيا.

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