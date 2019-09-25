الحبس سنة لشخص حاول هتك عرض طفلة بالبساتين

عاقبت محكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار بشير أحمد عبدالعال وأعضاء الهيئة هما علاء كمال البيلي وأيمن عفيفي سالم ومحمد أحمد رشد وأمانة سر، ممدوح غريب وعبدالمجيد حلمي، أمس الثلاثاء، المنعقدة بالتجمع الخامس، شخص بالسجن سنة مع الشغل حاول هتك عرض طفلة بالبساتين.



وتعود التفاصيل إلى أن النقيب محمود على محجوب، معاون مباحث بقسم شرطة البساتين، تلقى بلاغ مقدم من "أحمد م.م" يفيد بأن أثناء ذهاب ابنته "بسملة" 9 سنوات للسوبر ماركت، فأبصرت وجود كلاب ضالة مما بعث في قلبها الخوف.



فقام "مجدى.ق.م" 51 عاما، "حارس عقار"، باستغلال الموقف وأنه سيعبر بها الشارع، وقام باستدراجها الى مدخل مبنى سكني خالي وقام بتقبليها ومحاولة هتك عرضها.



وبإلقاء القبض على المتهم وبمواجهته تم إسناد التهمة إليه، وتم تحرير محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.