الأربعاء 25 سبتمبر 2019 الموافق 26 محرم 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أسعار إطارات السيارات اليوم.. "بريد جستون" بـ800 جنيه

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 02:48 ص
جريدة الدستور
سيد ابراهيم
طباعة
استقرت أسعار إطارات السيارات، صباح اليوم الأربعاء، حيث تراوحت أسعار إطارات "ميشلان" مقاس 13 ما بين 500 و600 جنيه، ومقاس 15 من 950 إلى 1200 جنيه.

وسجلت أسعار إطارات "بريد جستون" مقاس 13 من 600 إلى 800 جنيه، ومقاس 14 يصل إلى 950 جنيهًا، ومقاس 15 بـ1300 جنيه، ومقاس 16 من 1280 إلى 2150 جنيهًا، حسب المنشأ والمقاسات.

بينما سجلت أنواع أخرى من الإطارات "الصينية - واليابانية - والإندونيسية"، أسعارًا مختلفة مثل: إطار كومهو مقاس 15 فيتنامي بسعر 920 جنيهًا، وإطارات لاسا مقاس 14 التركية بسعر 630 جنيهًا.

وسجلت إطارات نكسن مقاس 15 الكورية سعر 875 جنيهًا، وإطارات سوموتومو مقاس 14 اليابانية سعر 825 جنيهًا، والإندونيسية مقاس 16 سعر من 950 إلى 1100 جنيه.

وأكد المهندس عبده عبدالمجيد، خبير الإطارات وميكانيكا السيارات، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه يجب قبل شراء الإطارات مراعاة عدة أشياء؛ لأنها تمثل أهمية كبيرة للسلامة والأمان، منها: أن يكون حجم الإطار متوافقًا مع حجم الجنط وكتالوج السيارة، والتأكد من سنة تاريخ شراء الكاوتش بحيث تكون نفس سنة تاريخ إنتاجه، ففي حالة الاختلاف يكون هذا الإطار غير صالح للاستخدام.

وأوضح "عبدالمجيد"، أنه لا بد من وجود إطار احتياطي بالسيارة، وقراءة الرموز المكتوبة على الإطار بشكل جيد ومطابقتها مع دليل السيارة؛ لأن هذه الرموز تمثل تحمُل درجة الحرارة، وضغط الهواء، والسرعة المقررة، ومقاس الإطار، وتاريخ الصنع، والاحتكاك بالأرض.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 12 ساعة

شيرين عبدالوهاب توضح حقيقة إجهاضها وسبب اختفائها (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

ضبط أكبر مخزن للأسلحة المضادة للطائرات بقنا

منذ حوالي 11 ساعة

صراع الخونة مستمر.. الإخوانى محمد ناصر يسب الهارب أيمن نور في مكالمة مسربة

منذ يوم

تفاصيل عودة شيرى عادل إلى معز مسعود

ads

الصور

image description

مباراة فوز الزمالك على الاتحاد

image description

مباراة الأهلي وسموحة في الدوري المصري

image description

ريد كاربت الفارس والأميرة

image description

صور.. جامعة بنى سويف تستقبل الطلاب بتحية العلم

image description

عودة المدارس

الأكثر قراءة

إسبانيا ترفض طلب لجوء الهارب محمد علي

ضبط أكبر مخزن للأسلحة المضادة للطائرات بقنا

تفاصيل عودة شيرى عادل إلى معز مسعود

صراع الخونة مستمر.. الإخوانى محمد ناصر يسب الهارب أيمن نور في مكالمة مسربة

أيام زمان

تمثال أرعب مديحة يسري وحرمها من النوم وأكل طعامها

ماذا فعلت أمينة رزق ليضربها والدها بـ "الكرباج"؟ (فيديو)

سر غناء إسماعيل ياسين تحت تهديد السلاح

فايزة أحمد ومحمد سلطان قصة حب من أول نظرة.. تفاصيل تعرفها للمرة الأولى

الصحة

سيول تؤكد رابع حالة إصابة بحمى الخنازير في مزارعها وتطلب تعاون بيونج يانج

مستشفى بكوريا الجنوبية تجري عملية إجهاض بطريق الخطأ

علماء يتمكنون من تطوير لقاح لعلاج الهربس

مضادات الاكتئاب الشائعة تخفف القلق بشكل أفضل

الرئيس نيوز

اتصال هاتفي بين ترامب ورئيس أوكرانيا يثير أزمة في أمريكا

"الخارجية" ترد على تطاول أردوغان ضد مصر: حقد دفين

رئيس الوزراء الباكستاني: ترامب كلّفني القيام بوساطة مع إيران

جمارك بورسعيد تضبط محاولة تهريب 161 "طائرة لاسلكية" محظور استيرادها

منوعات

العثور على مادة غامضة تحت سطح الأرض

علماء فرنسيون يطورون جهاز أشعة ضخما يكشف أمراض الدماغ

لوحة إيطالية مفقودة تباع بـ6 ملايين دولار في مزاد فرنسي

عبدالرحمن سليم يحتفل بزفافه بحضور عدد من الشخصيات العامة

كشكول

"التعليم": تعلن فتح باب التعاقدات المؤقتة للمعلمين

فى المدارس.. كيف تحافظى على مناعة طفلك قوية ضد الأمراض؟

جامعة القناة تستقبل وفد ممثلي "بيت العيلة" في الإسماعيلية

خفض الحد الأدنى للقبول بمدارس التعليم الثانوي في دمياط

إسلام سياسي

الإرهابية وعناصرها يروجون لإغلاق مواقع التواصل الاجتماعي لمتابعة قنواتهم التحريضيه ضد مصر

شاب إخواني فى تركيا: الجماعة تروج للشائعات عبر حساباتها الرسمية

مقتل 6 عناصر إخوانية فى مواجهة مع الشرطة بـ6 أكتوبر

مفتى الجمهورية: التعامل بين المسلمين وغيرهم يقوم على التعاون الإنسانى


زيت وسكر

ما هي أعراض النزلات الشعبية؟

سيارات لتعليم الحرف اليديوية بالفيوم.. التفاصيل!

كل ما تريد معرفته عن حملة “دعم صحة المرأة”

سعر اليورو الأوروبي بختام تعاملات اليوم الاثنين

مقالات الرأي
منى رجب
وداعًا للعشوائيات
مؤمن المحمدي
سيد مصطفى
ماجد حبته
مصر السيسى.. وأمريكا ترامب
يوسف إدوارد
ثورات سيئة النية
المزيد

الثقافة

"داود عبد السيد.. شاعر السينما" بجزويت القاهرة اليوم

ندوة "مهارات التواصل البناء بين الآباء والأبناء" بمكتبة المستقبل

"ملوى للموسيقى العربية" تبهر جمهور "كوم الحاصل" بالمنيا (صور)

محاضرة "نظرة الأديان لذوى الاحتياجات الخاصة" بثقافة المنوفية

صفحتنا ع الفيس بوك