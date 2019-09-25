تراجع أسعار النفط اليوم

تراجعت أسعار النفط خلال التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء، وذلك بعدما أظهرت بيانات من معهد البترول الأمريكي أمس الثلاثاء زيادة في مخزونات كل من النفط الخام والبنزين في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، بينما تراجعت مخزونات نواتج التقطير.



وقال معهد البترول في تقريره الأسبوعي إن مخزونات الخام زادت بواقع 1.4 مليون برميل في الأسبوع الماضى لتصل إلى 423.9 مليون برميل، كما ارتفعت مخزونات الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما بمقدار 2.3 مليون برميل.



وقال معهد البترول إن واردات الولايات المتحدة من النفط الخام انخفضت الأسبوع الماضي 183 ألف برميل يوميا إلى 6.7 مليون برميل يوميا.

وتراجعت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت فى بداية جلسة التداول نحو اكثر من 2 دولار للبرميل ليسجل 61.54 دولار للبرميل.

كما هبطت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط نحو أكثر من 1.5 دولار لتسجل 56.85 دولار للبرميل.