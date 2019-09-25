عبد الحليم قنديل: الإخوان قوة رجعية بامتياز وليست ثورية

قال الكاتب الصحفي عبد الحليم قنديل، إنه لو دعت جماعة الإخوان الإرهابية المصريين للقيام بثورة فعليهم أن يرفضو هذه الدعوات بشكل كامل، لسبب بسيط للغاية، وهو أن هذه الجماعات ليست قوة ثورية، ولكنها قوة رجعية بامتياز، وقوة ثورة مضادة.





وأضاف قنديل، في حواره مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، المذاع على فضائيةmbc مصر، أن مايسمى تجاوزا بالتيار الإسلامي، أو الإسلام السياسي، والإخوان في قلبه، شهدوا انحسارا متزايدا على كل الاتجاهات في كل الأقطار.



وتابع "مثلما يقولون في الأمثال الشعبي احذر من الأزهري إذا فجر، فالمصريون يجب أن يحذروا من الإخوان إذا حكموا"



