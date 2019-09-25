قنديل: بعض الإنجازات فى مصر ترقى لمستوى الإعجاز.. وأؤيد تعظيم قوة الجيش

قال الكاتب الصحفي عبد الحليم قنديل، إن مصر بها مشكلات كبيرة ولا يجب أن نتصور أن الدولة المصرية مثل أي دولة في العالم واقفة على قدمها يمكن تلخيصها في فئات معينة.



وأضاف في حواره مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج الحكاية، المذاع على فضائية mbc مصر، أنه في بعض الأحيان تشيع آراء بأن الدولة المصرية هي الجيش والشرطة والقضاء، ولكن الدولة هي نظام حكم، وأرض وشعب.



وتابع" نحن نحتاج في كل وقت أن نميز تمييزًا واضحًا فكرة بقاء واستمرارة الدول المصرية، وهذا لا يدخل في حسابات فرز المعارضة عن المؤيدين فلا يمكن أن نخلط الأوراق.



واستكمل أنه لا يستطيع عاقل مراقب أن ينكر أن هناك إنجازات تجري على أرض الدولة المصرية غير مسبوقة في إيقاعها وكفاءة الإنجاز، بعضها يرقى إلى حد الإعجاز كتوسيع القناة و القضاء على فيروس سي .





وواصل:"أنه يؤيد الإنجازات التي تتم في مصر وعلى رأسها تعظيم قوة الجيش المصري، فالجيش المصري هو أكبر قوة في المنطقة"





واستطرد أن أي مراقب منصف يستطيع أن يرى أن معدل التبيعة لواشنطن تقلص تدريجيا، ومصر لم يعد يعنيها أن تستمر المعونة أم لا "





