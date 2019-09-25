تعرف على أماكن قطع التيار اليوم فى طنطا

صرحت المهندسة أماني هاشم، رئيس قطاع كهرباء غرب الغربية، بأنه سوف يتم فصل التيار الكهربائي من محطة جنوب طنطا جهد 6611 ك.ف، وذلك اليوم الأربعاء من الساعة الخامسة صباحًا، وحتى الساعة السابعة من صباح نفس اليوم؛ وذلك لإجراء أعمال التوسعات بالمحطة جهد 220 ك.ف.



وكشفت أن المناطق التي سوف تتأثر بفصل التيار الكهربائي هي: "سيجر – ترعة الشيتي – المعهد الأحمدي – العجيزي (سكة الوسط – ش حسن شحاتة) – الصاغة – إشارات السكة الحديد – الحكمة – مساكن الأوقاف – مساكن الشباب والدفراوية – قري شوني – الكرسة – دفره – منشية جنذور – صناديد – الشرفا – مصنع تدوير القمامة".



وأهابت "هاشم" بالسادة المواطنين، قاطني تلك المناطق والمخابز والمستشفيات، تدبير تغذية بديلة خلال تلك الفترة.