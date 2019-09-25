"داود عبد السيد.. شاعر السينما" بجزويت القاهرة اليوم

يستضيف صالون الجزويت الثقافي الشهري٬ في السابعة من مساء اليوم الأربعاء٬ المخرج الكبير داود عبد السيد في لقاء مفتوح يديره الكاتب هشام أصلان بعنوان "داود عبد السيد.. شاعر السينما"، وذلك بمقر الجمعية.



ويحتفي الصالون بالمخرج الكبير مع محاولة للتأمل في مشواره المؤثر في تاريخ السينما المصرية والعربية، وفتح حوار معه حول تجربته الشخصية من ناحية٬ وحول آرائه في أحوال صناعة السينما وتطوراتها بشكل عام من ناحية أخرى.



يشار إلى أن داود عبد السيد هو أحد أهم الأسماء التي مرت على صناعة السينما في مصر والعالم العربي، ومن أكثرها أثرًا رغم عدم غزارة أعماله.



يعكف حاليا على إعداد فيلم "أوضتين وصالة" وكان آخر أعماله السينمائية فيلم "قدرات غير عادية" 2015. بالإضافة إلى أشهرها "الكيت كات"٬ "رسائل البحر" "مواطن ومخبر وحرامي" "أرض الخوف" "سارق الفرح" "أرض الأحلام" وغيرها.